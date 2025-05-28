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Эрдоган прочитал стихотворение в Лачине

видео
17:30 752

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед концертом в Лачине, посвященном 28 Мая - Дню независимости Азербайджана, прочитал отрывок из стихотворения «Азербайджан» народного поэта Самеда Вургуна.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Напомним, что сегодня, 28 мая, в Лачине состоялся саммит президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Туреции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

После саммита начался концерт, посвященный 28 Мая - Дню независимости.

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