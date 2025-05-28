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Перестрелка на границе Камбоджи и Таиланда: есть погибший

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17:42 250

Утром 28 мая в спорном пограничном районе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение, длившееся около 10 минут. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей военных обеих стран.

По версии тайской стороны, инцидент произошел после того, как камбоджийские военнослужащие вошли в спорную зону. Тайские солдаты приблизились к району для проведения переговоров, но из-за недопонимания камбоджийская сторона открыла огонь. Тайские военные ответили тем же.

В свою очередь представитель камбоджийской армии утверждает, что их подразделения проводили плановое патрулирование вдоль границы, когда тайская сторона начала стрельбу.

Тайская сторона заявила об отсутствии потерь среди своих военнослужащих. Камбоджийские чиновники пока не предоставили данных о возможных потерях.

При этом местные СМИ сообщают, что камбоджийская армия перебрасывает войска к границе с Таиландом.

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