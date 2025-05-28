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ЕС создаст центр безопасности в Черном море

18:30 469

Европейский союз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга потенциальных угроз и защиты критически важной инфраструктуры.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, передает Bloomberg.

По ее словам, основная цель центра — предупреждение о возможных рисках. Информация, собираемая в рамках работы центра, будет передаваться Украине и другим прибрежным государствам по мере возможности.

Кроме того, Каллас предложила провести специальную встречу министров стран ЕС с черноморскими государствами для обсуждения усиленного сотрудничества в регионе.

Bloomberg отмечает, что это заявление отражает растущий интерес ЕС к региону Чёрного моря после начала полномасштабной войны России против Украины.

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