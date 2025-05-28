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Союз Азербайджана и Турции будет только крепнуть

18:45 384

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 мая встретился с находящимся с рабочим визитом в стране турецким коллегой Яшаром Гюлером.

Об этом сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

В ходе встречи была выражена уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться. Было отмечено, что стратегический союз между странами построен на отношениях дружбы и братства.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также была отмечена важность дальнейшего расширения работы в этом направлении.

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