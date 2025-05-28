Союз Азербайджана и Турции будет только крепнуть

В ходе встречи была выражена уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться. Было отмечено, что стратегический союз между странами построен на отношениях дружбы и братства.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также была отмечена важность дальнейшего расширения работы в этом направлении.