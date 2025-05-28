Китай на Россию в Пакистане

Китайское и российское оружие впервые столкнулись между собой в ходе недавнего индо-пакистанского конфликта. Поле боя осталось за китайской техникой и методикой ее применения. «Диванные аналитики» любят порассуждать на тему, что Китай, конечно, делает много оружия, но его эффективность на поле боя весьма сомнительна, и наверняка, по их глубокому убеждению, уступает военной технике от всемирно известных брендов, в том числе – и российских. Хотя бы потому, что со времен китайско-вьетнамской войны 1979 года китайское оружие ничем себя в современных конфликтах не проявило. Ход и результаты военных действий недавнего индо-пакистанского конфликта дали уникальную возможность понаблюдать за результативностью российских систем, состоящих на вооружении индийской армии, – и китайских у армии Пакистана. Что произошло, по большому счету, впервые.

Как известно, это противостояние закончилось для российской военной техники с разгромным счетом: сбиты несколько МиГ-29 и Су-30, уничтожена система С-400 «Триумф», причем – китайскими ракетами «воздух-земля» CM-400AKG, которые С-400 вроде как должна уничтожать еще на подлете. Рынки оказались оперативнее «диванных аналитиков» и уже отреагировали на эту реальность тем, что акции китайской AVIC Chengdu Aircraft Co., производителя самолетов J-10C, выросли на 20 процентов. Эффективность, которую продемонстрировали сделанные в Китае истребители JF-17 Thunder и J-10C Vigorous Dragons, системы ПВО HQ-9P, LY-80, FD-2000 и FM-90, – оказалась весьма неприятным сюрпризом как для индусов, для которых в одночасье рухнул миф о «самой сильной армии в Южной Азии», так и для многих международных экспертов, считавших так же. «У нас всегда было впечатление, что китайское оружие в некотором роде такое же, как китайские товары. Мы предполагали, что китайское оружие хуже. Это больше не так», - признает Карлотта Ринаудо, эксперт по Китаю в Международной группе по изучению безопасности. – «Мы все видели, как Китай изначально просто продавал танки и более мелкое оружие, особенно в Пакистан. Теперь мы видим, как продается очень современное и сложное оружие, которое на самом деле очень эффективно. Таким образом, урок, который мы все должны извлечь из этого, заключается в том, что, возможно, китайское оружие не уступает западному».

Эксперты сейчас пришли к выводу, что Китай в Пакистане испытал в деле доктрину «сетецентрической войны», согласно которой все элементы ВВС постоянно обмениваются данными. В эту систему входят китайские истребители J-10 с современными AESA-радарами и ракетами PL-15 дальностью до 300 км, глушилки, управляемые ИИ, а также китайские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения. «Во время эскалации в ночь с 6 на 7 мая индийские пилоты не смогли установить связь с наземными штабами из-за китайских средств радиоэлектронного подавления. Китайские платформы РЭБ в воздухе и на земле нейтрализовали способность Индии реагировать в режиме реального времени», говорится в одном из аналитических отчетов. Это и обеспечило пакистанцам тактическое преимущество. Индийские пилоты проиграли целой боевой системе, управляемой алгоритмами. Немалую роль в успехе Пакистана сыграло и то, что в 2018 году он стал первым государством, кроме самого Китая, получившим доступ к военным данным о местоположении, навигации и времени китайской космической системы BeiDou, аналог GPS. Сегодня Пекин поставляет Исламабаду 81% его вооружений - истребителей, подводных лодок, беспилотных летательных аппаратов, систем противовоздушной обороны, радаров, ракет, фрегатов и спутников. Что немаловажно – китайцы сразу предложили, а пакистанцы согласились сразу связывать эти системы в единую цепь боевого управления. Что оказалось стратегически абсолютно верным решением, ведь это сразу резко повысило возможности Пакистана в области сетецентрической войны.