USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

ХАМАС освободит десять заложников

18:54 507

Палестинское движение ХАМАС заявило о достижении соглашения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, предусматривающего освобождение 10 израильских заложников и передачу тел нескольких погибших в обмен на освобождение палестинских заключённых.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

Согласно заявлению, достигнута «общая рамка договоренностей», включающая постоянное прекращение огня в Газе, вывод израильских войск из анклава и возобновление поставок гуманитарной помощи.

ХАМАС также сообщил о готовности передать управление сектором Газа специальному комитету, который вступит в полномочия сразу после подписания соглашения.

Ранее, 26 мая, египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил, что стороны продолжают консультации с целью заключения перемирия. Источник в израильской политической системе уточнил, что Израиль ведёт интенсивные переговоры через посредников, но считает условия, выдвигаемые ХАМАС, «неприемлемыми». Израиль намерен продолжить военное давление до достижения целей, включая возвращение заложников, ликвидацию ХАМАС как военной и политической силы и устранение угрозы из сектора Газа.

25 мая глава правительства и МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что непрямые переговоры зашли в тупик: Израиль требует освобождения заложников без прекращения огня, в то время как ХАМАС настаивает на полном завершении военной операции.

Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского
Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского обновлено 19:55
19:55 3018
Россия сообщила о звонке Умерову
Россия сообщила о звонке Умерову
19:31 694
Рим не признает граждан
Рим не признает граждан объектив haqqin.az
18:55 1038
ХАМАС освободит десять заложников
ХАМАС освободит десять заложников
18:54 508
Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву
Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву
18:02 1878
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война наша аналитика
16:05 3853
Зеленский рассказал о звонке в Москву
Зеленский рассказал о звонке в Москву
17:07 3049
Украина поразила важные военные объекты России
Украина поразила важные военные объекты России видео; обновлено 16:38
16:38 14839
Алиев: Уверен, что месседжи... из Лачина дойдут по назначению
Алиев: Уверен, что месседжи... из Лачина дойдут по назначению фото; видео; обновлено 17:43
17:43 12611
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
14:39 1874
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 5844

ЭТО ВАЖНО

Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского
Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского обновлено 19:55
19:55 3018
Россия сообщила о звонке Умерову
Россия сообщила о звонке Умерову
19:31 694
Рим не признает граждан
Рим не признает граждан объектив haqqin.az
18:55 1038
ХАМАС освободит десять заложников
ХАМАС освободит десять заложников
18:54 508
Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву
Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву
18:02 1878
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война наша аналитика
16:05 3853
Зеленский рассказал о звонке в Москву
Зеленский рассказал о звонке в Москву
17:07 3049
Украина поразила важные военные объекты России
Украина поразила важные военные объекты России видео; обновлено 16:38
16:38 14839
Алиев: Уверен, что месседжи... из Лачина дойдут по назначению
Алиев: Уверен, что месседжи... из Лачина дойдут по назначению фото; видео; обновлено 17:43
17:43 12611
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
14:39 1874
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 5844
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться