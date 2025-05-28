ХАМАС освободит десять заложников

Согласно заявлению, достигнута «общая рамка договоренностей», включающая постоянное прекращение огня в Газе, вывод израильских войск из анклава и возобновление поставок гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

Палестинское движение ХАМАС заявило о достижении соглашения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, предусматривающего освобождение 10 израильских заложников и передачу тел нескольких погибших в обмен на освобождение палестинских заключённых.

ХАМАС также сообщил о готовности передать управление сектором Газа специальному комитету, который вступит в полномочия сразу после подписания соглашения.

Ранее, 26 мая, египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил, что стороны продолжают консультации с целью заключения перемирия. Источник в израильской политической системе уточнил, что Израиль ведёт интенсивные переговоры через посредников, но считает условия, выдвигаемые ХАМАС, «неприемлемыми». Израиль намерен продолжить военное давление до достижения целей, включая возвращение заложников, ликвидацию ХАМАС как военной и политической силы и устранение угрозы из сектора Газа.

25 мая глава правительства и МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что непрямые переговоры зашли в тупик: Израиль требует освобождения заложников без прекращения огня, в то время как ХАМАС настаивает на полном завершении военной операции.