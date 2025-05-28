Рим не признает граждан

Рим (Италия). Акция протеста против указа о безопасности. Новый указ вводит суровые наказания и тюремное заключение за акты гражданского неповиновения или мирного сопротивления, также предоставляет особую правовую защиту полицейским

Ла-Пас (Боливия). Демонстранты требуют отставки президента Луиса Арсе на фоне экономического кризиса в стране

Нэшвилл (США). Протестующие скандируют лозунги у зала, где проводится пресс-конференция в рамках антииммиграционной кампании «Остановите вторжение»

Газа (Палестина). Общий вид разрушений в Северной Газе. Вид из Израиля

Ливерпуль (Великобритания). Автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля» во время парада в честь чемпионата. Пострадали около 50 человек