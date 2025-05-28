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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Рим не признает граждан

объектив haqqin.az
Отдел информации
18:55 1038

Рим (Италия). Акция протеста против указа о безопасности. Новый указ вводит суровые наказания и тюремное заключение за акты гражданского неповиновения или мирного сопротивления, также предоставляет особую правовую защиту полицейским

Ла-Пас (Боливия). Демонстранты требуют отставки президента Луиса Арсе на фоне экономического кризиса в стране

Нэшвилл (США). Протестующие скандируют лозунги у зала, где проводится пресс-конференция в рамках антииммиграционной кампании «Остановите вторжение»

Газа (Палестина). Общий вид разрушений в Северной Газе. Вид из Израиля

Ливерпуль (Великобритания). Автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля» во время парада в честь чемпионата. Пострадали около 50 человек

Исламабад (Пакистан). Из-за сильной жары в Пакистане школы закрываются на летние каникулы - они начнутся 28 мая вместо 1 июня

Новосибирск (Россия). Майский снег

Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского
Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского обновлено 19:55
19:55 3018
Россия сообщила о звонке Умерову
Россия сообщила о звонке Умерову
19:31 694
Рим не признает граждан
Рим не признает граждан объектив haqqin.az
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ХАМАС освободит десять заложников
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Зеленский рассказал о звонке в Москву
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Украина поразила важные военные объекты России
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Алиев: Уверен, что месседжи... из Лачина дойдут по назначению
Алиев: Уверен, что месседжи... из Лачина дойдут по назначению фото; видео; обновлено 17:43
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Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
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ЭТО ВАЖНО

Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского
Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского обновлено 19:55
19:55 3018
Россия сообщила о звонке Умерову
Россия сообщила о звонке Умерову
19:31 694
Рим не признает граждан
Рим не признает граждан объектив haqqin.az
18:55 1039
ХАМАС освободит десять заложников
ХАМАС освободит десять заложников
18:54 508
Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву
Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву
18:02 1878
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война наша аналитика
16:05 3853
Зеленский рассказал о звонке в Москву
Зеленский рассказал о звонке в Москву
17:07 3049
Украина поразила важные военные объекты России
Украина поразила важные военные объекты России видео; обновлено 16:38
16:38 14839
Алиев: Уверен, что месседжи... из Лачина дойдут по назначению
Алиев: Уверен, что месседжи... из Лачина дойдут по назначению фото; видео; обновлено 17:43
17:43 12611
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
Кремль: Для прекращения огня готовится документ, а пока война продолжается
14:39 1874
Ультимативные требования Путина
Ультимативные требования Путина
13:48 5844
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