Рим не признает граждан

Рим (Италия). Акция протеста против указа о безопасности. Новый указ вводит суровые наказания и тюремное заключение за акты гражданского неповиновения или мирного сопротивления, также предоставляет особую правовую защиту полицейским
Ла-Пас (Боливия). Демонстранты требуют отставки президента Луиса Арсе на фоне экономического кризиса в стране
Нэшвилл (США). Протестующие скандируют лозунги у зала, где проводится пресс-конференция в рамках антииммиграционной кампании «Остановите вторжение»
Газа (Палестина). Общий вид разрушений в Северной Газе. Вид из Израиля
Ливерпуль (Великобритания). Автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля» во время парада в честь чемпионата. Пострадали около 50 человек
Исламабад (Пакистан). Из-за сильной жары в Пакистане школы закрываются на летние каникулы - они начнутся 28 мая вместо 1 июня
Новосибирск (Россия). Майский снег