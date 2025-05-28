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Лидер Йемена провел переговоры с Путиным

19:00 404

Президент России Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими, прибывший в Россию 27 мая. провели переговоры в Кремле. Российский лидер выразил благодарность Йемену за сотрудничество по международным вопросам.

Как сообщил Кремль, Ришад аль-Алими обсудил перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президентский совет Йемена отметил, что лидер страны прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина.

В рамках визита в Москву Ришад аль-Алими проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Госдумы и правительства России, а также с политическими, дипломатическими и интеллектуальными деятелями, проявляющими интерес к делам Йемена.

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