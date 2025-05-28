Легендарный «Тур д’Азербайджан» возвращается

В Баку в рамках «Года конституции и суверенитета» состоялся велопробег, посвященный Дню независимости.

Более 300 велосипедистов и паравелосипедистов в сопровождении мотогруппы «Дорога Победы» с трехцветными флагами Азербайджана стартовали от велопарка до Площади флага. В конце мероприятия активным участникам велопробега были вручены сертификаты.

Первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов заявил, что главная цель, стоящая перед Федерацией на данный момент, - развитие массовости в велоспорте. По словам Сахиба Алекперова, в нашей стране для этого имеется вся необходимая инфраструктура, и подобные мероприятия вносят большой вклад в популяризацию велосипеда среди населения.

С.Алекперов добавил, что в настоящее время новоизбранное руководство Федерации велоспорта Азербайджана ведет переговоры о восстановлении в календаре Международного союза велосипедистов (UCI) ставшей уже легендарной гонки «Тур д’Азербайджан», которая приобрела большую популярность в мировом велоспорте.