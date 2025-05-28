НАТО требует от Германии усиления армии

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

НАТО обратится к Германии с просьбой создать семь новых военных бригад общей численностью 40 тысяч военнослужащих для укрепления оборонного потенциала альянса.

Согласно информации агентства, соответствующее требование планируется озвучить в рамках повышения целевых показателей по наращиванию военной мощи, которые будут обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 5–6 июня.

По плану, общее число бригад в странах-членах альянса может вырасти до 120–130.