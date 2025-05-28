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НАТО требует от Германии усиления армии

19:17 298

НАТО обратится к Германии с просьбой создать семь новых военных бригад общей численностью 40 тысяч военнослужащих для укрепления оборонного потенциала альянса.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации агентства, соответствующее требование планируется озвучить в рамках повышения целевых показателей по наращиванию военной мощи, которые будут обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 5–6 июня.

По плану, общее число бригад в странах-членах альянса может вырасти до 120–130.

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