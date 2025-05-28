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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Россия сообщила о звонке Умерову

19:31 705

Советник президента России Владимир Мединский заявил, что в понедельник связался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и предложил конкретную дату и место для встречи, на которой стороны могли бы обменяться меморандумами.

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, после прошедших 16 мая переговоров в Стамбуле Москва заявила, что стороны договорились письменно зафиксировать свои позиции относительно возможного прекращения огня.

Позднее президент России Владимир Путин, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил о подготовке меморандума, который, как ожидается, будет касаться возможного мирного соглашения.

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