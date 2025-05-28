Россия сообщила о звонке Умерову

Советник президента России Владимир Мединский заявил, что в понедельник связался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и предложил конкретную дату и место для встречи, на которой стороны могли бы обменяться меморандумами.
Об этом сообщают российские СМИ.
Напомним, после прошедших 16 мая переговоров в Стамбуле Москва заявила, что стороны договорились письменно зафиксировать свои позиции относительно возможного прекращения огня.
Позднее президент России Владимир Путин, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил о подготовке меморандума, который, как ожидается, будет касаться возможного мирного соглашения.