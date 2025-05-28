США ужесточают визовую политику

Власти США приняли решение о введении новой визовой политики, предусматривающей ограничения для иностранных чиновников и частных лиц, которые, по оценке Вашингтона, причастны к ущемлению права американских граждан на свободу слова.

«Слишком долго американцы подвергались штрафам, преследованиям и даже судебным обвинениям со стороны иностранных властей за реализацию своего права на свободу слова. Сегодня я объявляю о новой политике визовых ограничений, которая будет применяться к иностранным чиновникам и иным лицам, вовлеченным в цензурирование американцев», — написал он в социальной сети X.

По словам Рубио, иностранцы, ограничивающие «данное от рождения право американцев» на свободу выражения мнений, не должны иметь возможности «воспользоваться привилегией посещать США». Он отметил, что ограничения затронут, в том числе, граждан ряда стран Латинской Америки и Европы.