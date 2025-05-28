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Хуситы угрожают обстрелами самолетам, летящим в Тель-Авив

20:11 511

Глава Высшего политического совета йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Махди аль-Машат предостерег авиакомпании от полетов в Тель-Авив. По его словам, воздушные суда, направляющиеся в аэропорт Бен-Гурион, рискуют оказаться под ударом.

«Я обращаюсь ко всем авиакомпаниям, которые продолжают прилетать в аэропорт Лод, известный как Бен-Гурион: они в любой момент могут подвергнуться риску», — заявил аль-Машат в эфире телеканала Al Masirah, контролируемого хуситами. Он также призвал пассажиров не пользоваться услугами таких перевозчиков, поскольку полеты «не являются безопасными».

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударах по международному аэропорту Саны и самолетам, принадлежащим «Ансар Аллах». Израильская сторона утверждает, что хуситы использовали эти самолеты «для перевозки террористов, планировавших атаки» на Израиль.

По словам гендиректора аэропорта Саны Халеда аш-Шайефа, в результате израильской атаки был уничтожен последний самолет компании Yemenia Airways, обслуживавший воздушную гавань йеменской столицы.

После начала конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы объявили о намерении наносить удары по территории Израиля и блокировать проход израильских судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. После временного перемирия в январе этого года атаки прекратились, но с началом марта повстанцы вновь возобновили удары по израильским объектам, включая аэропорт Бен-Гурион.

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