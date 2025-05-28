Хуситы угрожают обстрелами самолетам, летящим в Тель-Авив

Глава Высшего политического совета йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Махди аль-Машат предостерег авиакомпании от полетов в Тель-Авив. По его словам, воздушные суда, направляющиеся в аэропорт Бен-Гурион, рискуют оказаться под ударом.

«Я обращаюсь ко всем авиакомпаниям, которые продолжают прилетать в аэропорт Лод, известный как Бен-Гурион: они в любой момент могут подвергнуться риску», — заявил аль-Машат в эфире телеканала Al Masirah, контролируемого хуситами. Он также призвал пассажиров не пользоваться услугами таких перевозчиков, поскольку полеты «не являются безопасными».