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Правосудие дубинки

закат демократии
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
20:25 1130

Сопротивление, начавшееся в Италии осенью прошлого года, проиграло. Профсоюзные организации, гражданские активисты, антифашисты, левые движения — все те, кто выходил на улицы страны, кто митинговал, перекрывал дороги, кто надеялся быть услышанным, — потерпели поражение.

Палата депутатов выразила доверие законопроекту «О безопасности», предложенному правым правительством Джорджи Мелони. 201 голос — «за», 117 — «против», пятеро воздержались. После чего проект, вызвавший массовые протесты и уличные столкновения, получил «зелёный свет».

Теперь документ переходит на следующую ступень: он станет указом, а после одобрения Сената — полноценным законом. Который в Италии уже окрестили «репрессивным». Законом, легализующим подавление инакомыслия под лозунгом защиты «общественной безопасности».

На наших глазах Италия становится примером того, как даже в формально демократической стране правительство может использовать законодательные инструменты, чтобы подчинить себе гражданское общество

Что же происходит в Италии? Почему всё больше граждан, активистов и политиков заявляют, что страна стремительно движется к диктатуре, а новый закон топчет основные права человека?

Ответ — в сути самого законопроекта. Его ключевая цель — не просто «обеспечение порядка». Она намного глубже - сломить мотивацию протестующих, превратить гражданскую активность в преступление. Так, за блокирование автомобильных и железных дорог теперь грозит тюремное заключение и штраф до 300 тысяч (!!) евро. Особенно суровые меры предусмотрены для тех, кто выступает против «стратегических общественных проектов» — формулировка настолько размытая, что под неё можно подвести любой акт гражданского неповиновения.

Под ударом оказываются также заключённые и мигранты. Проект предполагает жёсткий контроль в местах лишения свободы и центрах содержания. Даже пассивное сопротивление, например, голодовка будет наказываться тюремным сроком от одного до пяти лет.

Европейские правозащитники обеспокоены: Мелони отвечает на мирные протесты тюремными сроками и превентивными задержаниями

И всё это — под официальным прикрытием укрепления дисциплины и «правопорядка».

Неудивительно, что протесты вспыхнули по всей Италии. Люди выходят на улицы не только из-за конкретных пунктов законопроекта, но и потому, что чувствуют — нарушен сам принцип свободы. Крупнейшее профсоюзное объединение Италии CGIL заявило: закон угрожает демократии. Антифашисты говорят прямо — правительство Мелони убивает свободу. А оппозиционные, левоцентристские партии предупреждают: закон направлен не только против радикальных протестов, но и против любого мирного несогласия.

Анджело Бонелли, лидер альянса «Зелёных» и левых сил, прогнозирует: Италия рискует превратиться в полицейское государство. Новый закон, по словам Бонелли, создаёт правовую основу для арестов всех, кто осмелится выступить против несправедливости.

Резонанс вышел за пределы Италии. Европейские правозащитники обеспокоены: Мелони отвечает на мирные протесты тюремными сроками и превентивными задержаниями. Что в глазах правозащитников - прямая атака на свободу выражения мнений и свободу собраний, вызов всей системе европейских демократических ценностей.

В Италии будут карать и за акции голодовки

Принятие закона может стать опасным прецедентом. Когда власть, прикрываясь лозунгами «безопасности», объявляет протест вне закона, то это уже не просто внутренняя политика, а симптом глобального тренда. Демократии, сталкиваясь с социальным и экономическим кризисом, прибегают к тем же методам, что и автократии - подавлению, запугиваниям и репрессиям.

На наших глазах Италия становится примером того, как даже в формально демократической стране правительство может использовать законодательные инструменты, чтобы подчинить себе гражданское общество. Закон больше не защита — он становится дубинкой.

Какие уроки можно извлечь из происходящего?

В 1980–1990-х годах ХХ века доминирующей политической парадигмой был «экспорт демократии». Его результатами стали разрушенные Панама и Югославия, война в Персидском заливе, геноцид в Руанде.

После 11 сентября демократическую риторику сменила концепция «борьбы с международным терроризмом», и мы увидели оккупацию Афганистана и Ирака, уничтожение Ливии, катастрофу в Сирии.

Маркс с Энгельсом пророчески предрекали

И вот теперь перед нами новая реальность — «государственная безопасность». Это модный и всё более глобализируемый нарратив, под эгидой которого уничтожаются социальные, экономические и политические права людей. Оружием становятся запреты, а методом— легализация подавления. И пример Италии не исключение. Это, скорее, правило, обретающее черты новой международной нормы.

Карл Маркс писал: «Право — это возведённая в закон воля господствующего класса». Слова, актуальность которых за 150 лет не утрачена даже на йоту!

Эту же мысль развивает в своей книге «Положение рабочего класса в Англии» Фридрих Энгельс:

«Для буржуа закон свят: ведь он является его собственным творением, издан с его согласия для защиты его личности и его интересов... Буржуа находит в законе, как и в своём боге, самого себя, и потому закон для него свят. Потому и дубинка полицейского, которая в сущности является его дубинкой, обладает такой поразительно умиротворяющей силой в его глазах...».

Увы, дубинка опять в моде. И вновь — под аплодисменты тех, кто чувствует в законе не справедливость, но власть.

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