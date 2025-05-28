Правосудие дубинки

Сопротивление, начавшееся в Италии осенью прошлого года, проиграло. Профсоюзные организации, гражданские активисты, антифашисты, левые движения — все те, кто выходил на улицы страны, кто митинговал, перекрывал дороги, кто надеялся быть услышанным, — потерпели поражение. Палата депутатов выразила доверие законопроекту «О безопасности», предложенному правым правительством Джорджи Мелони. 201 голос — «за», 117 — «против», пятеро воздержались. После чего проект, вызвавший массовые протесты и уличные столкновения, получил «зелёный свет». Теперь документ переходит на следующую ступень: он станет указом, а после одобрения Сената — полноценным законом. Который в Италии уже окрестили «репрессивным». Законом, легализующим подавление инакомыслия под лозунгом защиты «общественной безопасности».

Что же происходит в Италии? Почему всё больше граждан, активистов и политиков заявляют, что страна стремительно движется к диктатуре, а новый закон топчет основные права человека? Ответ — в сути самого законопроекта. Его ключевая цель — не просто «обеспечение порядка». Она намного глубже - сломить мотивацию протестующих, превратить гражданскую активность в преступление. Так, за блокирование автомобильных и железных дорог теперь грозит тюремное заключение и штраф до 300 тысяч (!!) евро. Особенно суровые меры предусмотрены для тех, кто выступает против «стратегических общественных проектов» — формулировка настолько размытая, что под неё можно подвести любой акт гражданского неповиновения. Под ударом оказываются также заключённые и мигранты. Проект предполагает жёсткий контроль в местах лишения свободы и центрах содержания. Даже пассивное сопротивление, например, голодовка будет наказываться тюремным сроком от одного до пяти лет.

И всё это — под официальным прикрытием укрепления дисциплины и «правопорядка». Неудивительно, что протесты вспыхнули по всей Италии. Люди выходят на улицы не только из-за конкретных пунктов законопроекта, но и потому, что чувствуют — нарушен сам принцип свободы. Крупнейшее профсоюзное объединение Италии CGIL заявило: закон угрожает демократии. Антифашисты говорят прямо — правительство Мелони убивает свободу. А оппозиционные, левоцентристские партии предупреждают: закон направлен не только против радикальных протестов, но и против любого мирного несогласия. Анджело Бонелли, лидер альянса «Зелёных» и левых сил, прогнозирует: Италия рискует превратиться в полицейское государство. Новый закон, по словам Бонелли, создаёт правовую основу для арестов всех, кто осмелится выступить против несправедливости. Резонанс вышел за пределы Италии. Европейские правозащитники обеспокоены: Мелони отвечает на мирные протесты тюремными сроками и превентивными задержаниями. Что в глазах правозащитников - прямая атака на свободу выражения мнений и свободу собраний, вызов всей системе европейских демократических ценностей.

Принятие закона может стать опасным прецедентом. Когда власть, прикрываясь лозунгами «безопасности», объявляет протест вне закона, то это уже не просто внутренняя политика, а симптом глобального тренда. Демократии, сталкиваясь с социальным и экономическим кризисом, прибегают к тем же методам, что и автократии - подавлению, запугиваниям и репрессиям. На наших глазах Италия становится примером того, как даже в формально демократической стране правительство может использовать законодательные инструменты, чтобы подчинить себе гражданское общество. Закон больше не защита — он становится дубинкой. Какие уроки можно извлечь из происходящего? В 1980–1990-х годах ХХ века доминирующей политической парадигмой был «экспорт демократии». Его результатами стали разрушенные Панама и Югославия, война в Персидском заливе, геноцид в Руанде. После 11 сентября демократическую риторику сменила концепция «борьбы с международным терроризмом», и мы увидели оккупацию Афганистана и Ирака, уничтожение Ливии, катастрофу в Сирии.