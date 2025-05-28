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Трамп предостерег Нетаньяху

21:08 559

Президент США Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе в телефонном разговоре предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от любых действий в отношении Ирана, которые могут сорвать переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

«Я хочу быть честным. Да, это так», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, предупреждал ли он Нетаньяху.

В то же время Трамп отметил, что США ведут «очень хорошие переговоры» с Ираном. «Мы ведем очень хорошие переговоры с Ираном. Посмотрим, значит ли это что-нибудь, но мы ведем хорошие переговоры», — подчеркнул он.

23 мая в Риме прошёл пятый раунд переговоров между представителями Ирана и США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Посредником выступает Оман. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил о достижении «определённого, но не окончательного прогресса». Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи выразил надежду, что за одну-две встречи стороны смогут достичь положительных результатов.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге отметила конструктивный характер переговоров и сообщила, что стороны договорились о проведении новых встреч в ближайшем будущем.

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