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Азербайджан поддержал решение ОПЕК+

Отдел информации
21:14 544

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ о сохранении стабильной суточной добычи нефти до конца 2026 года.

Это следует из пресс-релиза Министерства энергетики Азербайджана по итогам 39-го заседания министров стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в нее.

Текущая суточная квота добычи сырой нефти (без учета конденсата) Азербайджана в размере 551 тысячи баррелей будет сохранена в течение вышеуказанного периода.

Отметим, что Азербайджан отстает от этой квоты, так как уже несколько лет наблюдается падение добычи нефти на флагманском блоке месторождений «Азери -Чираг-Гюнешли».

«На заседании было поручено Секретариату ОПЕК определить базовый уровень добычи сырой нефти для стран ОПЕК+ на 2027 год. Также решено провести 40-е заседание министров стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в нее, 30 ноября текущего года», - отмечается в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

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