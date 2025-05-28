20 лет тюрьмы хирургу-педофилу

Скуарнек уже отбывает наказание по приговору, который вынесли ему в 2020 году: тогда ему дали 15 лет за изнасилование четырех детей, включая двух его племянниц.

Согласно материалам второго дела врача, он совершил изнасилования и другие насильственные действия сексуального характера в отношении 299 своих пациентов, причем 256 из них были младше 15 лет. Скуарнек совершил эти преступления с 1989 по 2014 год, работая во французских больницах. Согласно версии обвинения, значительное число его предполагаемых жертв находились под действием анестетиков и ничего не помнили о случившемся. Они были шокированы, когда с ними связалась полиция и сообщила, что, видимо, их имена — наряду с графическими описаниями насилия — фигурировали в дневниках Ле Скуарнека. Обвинение также утверждало, что члены семьи Ле Скуарнека знали о его наклонностях, но не смогли ему помешать. «Именно из-за омерты (взаимного укрывательства) в семье его насилие продолжалось десятилетиями», — сказал BBC один из адвокатов, участвовавших в деле.

Скуарнек вел дневник, в котором описывал совершаемое насилие, называя имена и возраст своих жертв. Себя врач описывал как извращенца и педофила и писал, что очень этому рад.

France24 отмечает, что прокурор запросил для Скуарнека 20 лет лишения свободы — максимально возможный срок по предъявленным ему обвинениям. Бывший врач полностью признал свою вину.