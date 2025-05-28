Фидан и Лавров обсудили урегулирование в Украине

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, сообщили источники ТАСС, «РИА Новости» и TRT Haber.

«В ходе переговоров были рассмотрены последние наработки по прекращению войны в Украине», — сообщили дипломатические источники. Тем временем турецкий источник заявил «РИА Новости», что Турция готова принять переговоры России и Украины в понедельник в Стамбуле.

Первые за три года прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. На встрече присутствовал Хакан Фидан. Впоследствии звучали предложения провести следующие контакты в Ватикане или Женеве. Российская сторона отвергла эти варианты и назвала Стамбул приоритетной площадкой. Сергей Лавров сегодня сообщил, что Москва предложила Киеву встретиться в Стамбуле 2 июня.