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«600 дней войны»: протесты и беспорядки в Тель-Авиве

21:48 571

В Тель-Авиве прошла акция протеста, посвященная «круглой дате» — 600 дням с начала войны.

Митинг начался в Герцлии возле университета Райхмана и затем переместился в центр Тель-Авива.

Демонстранты требовали прекратить военные действия в Газе и добиться сделки по освобождению заложников. В центре города они перекрыли улицу Кинг-Джордж и соседние дороги. Часть протестующих направилась к зданию «Мецудат Зеэв» — штаб-квартире партии «Ликуд».

По данным полиции, группа демонстрантов нарушила договоренности с организаторами и ворвалась в здание. Правоохранители заявили, что для соблюдения баланса между свободой слова и передвижения часть улиц была перекрыта. Однако протестующие легли на проезжую часть и проигнорировали требования полиции освободить дорогу.

Полиция начала задержания нарушителей порядка.

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