27 мая парламентская фракция «Честь имею», представляющая интересы бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, внесла в Национальное собрание проект заявления, приуроченный к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Однако этот документ, выдержанный в духе кремлёвской историографической традиции, был отклонён правящей партией, которая заявила, что утверждения о решающей роли Советского Союза в победе над фашизмом искажены и не соответствуют исторической реальности. Более того, авторы проекта заявления предприняли попытку провести историческую параллель между Днём Победы 9 мая и захватом Шуши армянскими вооружёнными формированиями в мае 1992 года.

За принятие документа фракции «Честь имею» проголосовали 27 депутатов, включая представителей фракции «Армения», возглавляемой бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. Тем не менее, фракция правящей партии «Гражданский договор» 54 голосами отклонила инициативу. В заявлении, подготовленном представителями условно пророссийского реваншистского лагеря, утверждается, что именно Советский Союз сыграл определяющую роль в разгроме нацистской Германии, а битвы под Сталинградом и Курском были названы «ключевыми поворотными моментами войны». Также подчёркивается, что «без героизма советского солдата Европа не смогла бы освободиться от фашизма». Тот факт, что документ с подобными формулировками был вынесен на обсуждение в парламенте почти через три недели после официального празднования Дня Победы, наблюдатели однозначно интерпретируют, как элемент информационной кампании в русле кремлёвской пропаганды.

Известно, что исторические мотивы Второй мировой войны и Победы над нацистской Германией занимают центральное место в государственной идеологической линии Российской Федерации. В рамках этой линии отчётливо прослеживается стремление реабилитировать образ Сталина, а также оправдать его массовые репрессии против советских народов. Так, накануне 9 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда имени Сталина, а также выразил готовность рассмотреть «инициативу снизу» о возвращении городу имени Сталинград. Тема Второй мировой войны и праздника 9 мая традиционно занимает особое место в политике Кремля также по отношению к бывшим республикам Советского Союза. Не случайно, любые заявления или действия, не вписывающиеся в утверждённую в России трактовку исторических событий, вызывают в Москве острую и даже болезненную реакцию. Так, незадолго до 9 мая Арцрун Ованнисян, бывший пресс-секретарь Министерства обороны Армении — фигура в армянском политическом дискурсе весьма эксцентричная — в интервью Общественному телевидению Армении назвал поражение немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «трагедией для Армении». По его словам, в случае победы нацистской Германии в этом сражении могла быть реализована операция «Гертруда», в рамках которой предполагалось создание за счёт части территории современной Турции «Великой Армении». Эти высказывания вызвали резкую реакцию в российских политических кругах и средствах массовой информации. Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин даже направил министру обороны Армении открытое письмо с призывом отреагировать на заявление Ованнисяна. Можно предположить, что инициатива фракции Саргсяна и Кочаряна по внесению в парламент Армении заявления, отражающего историческую парадигму Кремля, является ответной реакцией на высказывания Ованнисяна и отражает новую стратегию Кремля, которую координирует заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, курирующий также информационно-пропагандистскую деятельность России на армянском направлении. Как известно, задача Кириенко заключается в восстановлении позитивного образа Российской Федерации в общественном сознании Армении. Тем не менее, в ходе обсуждения инициативы в парламенте стало очевидно, что позиция Арцруна Ованнисяна в значительной степени совпадает с идеологическим вектором нынешнего армянского руководства. Так, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Асмик Акопян заявила, что выносить данный документ на обсуждение нецелесообразно.