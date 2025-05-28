Бить по Берлину? Ну, попробуйте

Как сообщила Марго Симоньян, «в московских кабинетах обсуждают», что делать, если немецкие ракеты станут прилетать по Москве. Поскольку обслуживание «Таурусов», по мнению этих самых кабинетов, будут проводить немецкие военные, «то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину». Цена этим угрозам и браваде – копейка в базарный день. Четвертый год мучительного барахтанья в просторах Украины не позволяют российской армии даже надеяться на какой-то шанс в столкновении с НАТО. Идиотские наклейки «На Берлин!» ушли из обихода даже самых отбитых патриотов. Ну, кроме мозгов Симоньян. А вот то, что потенциальное знакомство с немецкими ракетами тревожит обитателей московских кабинетов, очень характерное обстоятельство. И речь не только и не столько о пресловутых «Таурусах», сколько о принципиальной позиции Германии наращивать оборонное сотрудничество с Украиной, будь то дальнобойное вооружение или системы противовоздушной и противоракетной защиты.

Шуму наделало недавнее заявление Фридриха Мерца о том, что союзники Украины, включая Германию, сняли ограничение на дальность применения западных вооружений. Причем, как выяснилось, сняли еще несколько месяцев назад. Вкупе с обещанием нового канцлера предоставить Украине «Таурусы», это должно было насторожить Москву. Хотя, собственно, с «Таурусами» по-прежнему все не очень ясно, и немецкое правительство предпочитает не обсуждать этот вопрос публично. Кстати, и номенклатуру своих военных поставок в Украину Германия с некоторых пор больше не раскрывает. Что-то поставили, а что именно – узнаете на поле боя. Главное то, что в условиях отхода от лидерства в западном блоке трамповской Америки бремя ведущей силы в нем ложится на Германию, обладающую самой мощной экономикой в Европе. Да, ее оборонный сектор традиционно, с учетом тонких послевоенных обстоятельств, не столь развит, как в Британии, Франции или Швеции, но после снятия потолка на оборонные расходы именно Германия имеет все шансы вырасти в нового военного лидера Европы, минус, разумеется, ядерные силы сдерживания, которыми располагают Лондон и Париж. И активная поддержка воюющей Украины дает возможность развивать вооруженные силы ФРГ с учетом самых актуальных требований, которые диктуются современным фронтом. Причем по ряду важных вооружений Германия намерена развивать совместное производство с Украиной.