Бить по Берлину? Ну, попробуйте

Как сообщила Марго Симоньян, «в московских кабинетах обсуждают», что делать, если немецкие ракеты станут прилетать по Москве. Поскольку обслуживание «Таурусов», по мнению этих самых кабинетов, будут проводить немецкие военные, «то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину».
Цена этим угрозам и браваде – копейка в базарный день. Четвертый год мучительного барахтанья в просторах Украины не позволяют российской армии даже надеяться на какой-то шанс в столкновении с НАТО. Идиотские наклейки «На Берлин!» ушли из обихода даже самых отбитых патриотов. Ну, кроме мозгов Симоньян.
А вот то, что потенциальное знакомство с немецкими ракетами тревожит обитателей московских кабинетов, очень характерное обстоятельство. И речь не только и не столько о пресловутых «Таурусах», сколько о принципиальной позиции Германии наращивать оборонное сотрудничество с Украиной, будь то дальнобойное вооружение или системы противовоздушной и противоракетной защиты.
Шуму наделало недавнее заявление Фридриха Мерца о том, что союзники Украины, включая Германию, сняли ограничение на дальность применения западных вооружений. Причем, как выяснилось, сняли еще несколько месяцев назад. Вкупе с обещанием нового канцлера предоставить Украине «Таурусы», это должно было насторожить Москву. Хотя, собственно, с «Таурусами» по-прежнему все не очень ясно, и немецкое правительство предпочитает не обсуждать этот вопрос публично. Кстати, и номенклатуру своих военных поставок в Украину Германия с некоторых пор больше не раскрывает. Что-то поставили, а что именно – узнаете на поле боя.
Главное то, что в условиях отхода от лидерства в западном блоке трамповской Америки бремя ведущей силы в нем ложится на Германию, обладающую самой мощной экономикой в Европе. Да, ее оборонный сектор традиционно, с учетом тонких послевоенных обстоятельств, не столь развит, как в Британии, Франции или Швеции, но после снятия потолка на оборонные расходы именно Германия имеет все шансы вырасти в нового военного лидера Европы, минус, разумеется, ядерные силы сдерживания, которыми располагают Лондон и Париж.
И активная поддержка воюющей Украины дает возможность развивать вооруженные силы ФРГ с учетом самых актуальных требований, которые диктуются современным фронтом. Причем по ряду важных вооружений Германия намерена развивать совместное производство с Украиной.
«Мы хотим изменить это производство, мы хотим, чтобы оно было общим. Мы будем это поддерживать и не будем говорить о деталях публично. Мы будем заботиться о том, чтобы украинская армия получала все, что ей нужно, что мы можем дать, чтобы Украина успешно защищалась и держала оборону», - сказал Фридрих Мерц по результатам официального визита Владимира Зеленского в Берлин.
Сообщается о готовности финансировать украинские разработки ракет с дальностью до 2500 км, которая «Таурусам» пока не снилась. Оборонная компания Diehl подписала с Украиной контракт на 2,2 миллиарда евро на поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним, речь идет об IRIS-T. Будет налажено совместное производство дронов.
Пятимиллиардный пакет поддержки Украины одобрен Бундестагом.
Конечно, Москве есть о чем беспокоиться. Под разговоры Кремля о готовности воевать хоть вечно по нарастающей идет процесс милитаризации Европы параллельно с наращиванием сотрудничества европейских стран с Украиной. Угроза агрессии со стороны России и угроза со стороны Вашингтона оставить Европу без помощи подталкивают Старый континент и его лидера, Германию, к самым серьезным шагам по обеспечению собственной безопасности. И если Россия, вымотанная долгой войной, прошла пик своей военной мощи, Европа, а с ней и Украина, только в начале пути. Прозрение в «московских кабинетах» наступит позже.