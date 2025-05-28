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Доходы России от экспорта нефти упали до минимума за два года

22:05 671

Доходы России от экспорта сырой нефти снизились до минимального уровня за два года на фоне падения цен на энергоресурс, сообщает Bloomberg.

Согласно данным по танкерам, средний объем поставок нефти из России составил 3,39 млн баррелей в день за четыре недели до 25 мая — всего на 10 тысяч баррелей меньше, чем в предыдущий период. Однако общая стоимость экспортных поставок оказалась самой низкой с апреля 2023 года.

Доходы от экспорта нефти за неделю, закончившуюся 25 мая, упали на $20 млн (1%) — до $1,26 млрд. При этом стоимость российского морского экспорта сырой нефти снижается уже более 13 месяцев подряд.

С 21 апреля 2024 года, когда экспортные доходы достигали около $1,95 млрд в неделю, цена на российскую нефть упала на 28%, а объем поставок сократился примерно на 8%. Bloomberg отмечает, что неясно, насколько на эти показатели повлияли санкции.

Напомним, в апреле Россия получила от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов $13,2 млрд — самый низкий показатель почти за два года. В Госдуме снова обсуждают возможность повышения налогов для пополнения федерального бюджета на фоне значительного снижения нефтегазовых доходов в 2025 году.

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