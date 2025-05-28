Доходы России от экспорта нефти упали до минимума за два года

Доходы России от экспорта сырой нефти снизились до минимального уровня за два года на фоне падения цен на энергоресурс, сообщает Bloomberg.

Согласно данным по танкерам, средний объем поставок нефти из России составил 3,39 млн баррелей в день за четыре недели до 25 мая — всего на 10 тысяч баррелей меньше, чем в предыдущий период. Однако общая стоимость экспортных поставок оказалась самой низкой с апреля 2023 года.