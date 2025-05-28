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Лавров и Рубио обсудили Украину

22:40 380

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«28 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио», — говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что Рубио в беседе подчеркнул стремление президента Дональда Трампа к скорейшему завершению конфликта в Украине.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Лавров проинформировал Рубио о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Украиной, которые могут пройти в Стамбуле.

Стороны подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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