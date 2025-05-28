Германия обвинила троих в шпионаже в пользу России

Теперь Сенату по делам госбезопасности Высшего земельного суда Франкфурта предстоит принять решение о начале судебного процесса и определить его дату.

Об этом в среду, 28 мая, сообщило ведомство. По его данным, подозреваемые были завербованы российской спецслужбой для слежки за бывшим украинским военным, находящимся на территории Германии. Следствие не исключает, что целью операции могла быть ликвидация этого человека.

Согласно материалам дела, обвиняемыми являются граждане Украины, Армении и России. Им вменяется работа на иностранную разведку при отягчающих обстоятельствах.

По данным прокуратуры, гражданин Армении в начале мая 2024 года получил от российской спецслужбы задание выследить украинца, проживающего в ФРГ. Речь идет о бывшем офицере украинской военной разведки, который после начала полномасштабного вторжения России участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Для выполнения задания армянин привлек двух сообщников.

Из обнародованного ранее решения Федерального суда следует, что в российских СМИ этот офицер обвинялся в военных преступлениях, в частности — в казни российских пленных.

На 19 июня 2024 года была запланирована встреча в одном из кафе во Франкфурте-на-Майне, во время которой подозреваемые должны были установить личность украинца и собрать о нем дополнительные сведения. Однако мужчина заранее сообщил о готовящейся встрече в немецкую полицию и не явился. Вскоре после этого трое подозреваемых были задержаны и остаются под стражей.

По версии следствия, слежка могла быть подготовительным этапом к дальнейшим операциям российской разведки на территории Германии. Прокуратура не исключает, что конечной целью могло быть физическое устранение экс-офицера.