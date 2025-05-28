USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Германия обвинила троих в шпионаже в пользу России

23:01 219

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения трем предполагаемым российским шпионам.

Об этом в среду, 28 мая, сообщило ведомство. По его данным, подозреваемые были завербованы российской спецслужбой для слежки за бывшим украинским военным, находящимся на территории Германии. Следствие не исключает, что целью операции могла быть ликвидация этого человека.

Теперь Сенату по делам госбезопасности Высшего земельного суда Франкфурта предстоит принять решение о начале судебного процесса и определить его дату.

Согласно материалам дела, обвиняемыми являются граждане Украины, Армении и России. Им вменяется работа на иностранную разведку при отягчающих обстоятельствах.

По данным прокуратуры, гражданин Армении в начале мая 2024 года получил от российской спецслужбы задание выследить украинца, проживающего в ФРГ. Речь идет о бывшем офицере украинской военной разведки, который после начала полномасштабного вторжения России участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Для выполнения задания армянин привлек двух сообщников.

Из обнародованного ранее решения Федерального суда следует, что в российских СМИ этот офицер обвинялся в военных преступлениях, в частности — в казни российских пленных.

На 19 июня 2024 года была запланирована встреча в одном из кафе во Франкфурте-на-Майне, во время которой подозреваемые должны были установить личность украинца и собрать о нем дополнительные сведения. Однако мужчина заранее сообщил о готовящейся встрече в немецкую полицию и не явился. Вскоре после этого трое подозреваемых были задержаны и остаются под стражей.

По версии следствия, слежка могла быть подготовительным этапом к дальнейшим операциям российской разведки на территории Германии. Прокуратура не исключает, что конечной целью могло быть физическое устранение экс-офицера.

Иран готов приостановить обогащение урана
Иран готов приостановить обогащение урана обновлено 22:24
22:24 1360
Кочарян и Саргсян вооружились Сталиным и Путиным
Кочарян и Саргсян вооружились Сталиным и Путиным наш обзор
21:44 1671
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война наша аналитика
16:05 5083
Правосудие дубинки
Правосудие дубинки закат демократии
20:25 2135
Индия–Иран–Армения против Пакистана–Турции–Азербайджана. Что дальше?
Индия–Иран–Армения против Пакистана–Турции–Азербайджана. Что дальше? наша аналитика
13:08 4894
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+
21:14 1688
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
21:08 1422
Трамп обещает решение по Украине в течение двух недель
Трамп обещает решение по Украине в течение двух недель
20:53 1763
Китай на Россию в Пакистане
Китай на Россию в Пакистане война миров
18:40 5065
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 5757
Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского
Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского обновлено 19:55
19:55 5705

ЭТО ВАЖНО

Иран готов приостановить обогащение урана
Иран готов приостановить обогащение урана обновлено 22:24
22:24 1360
Кочарян и Саргсян вооружились Сталиным и Путиным
Кочарян и Саргсян вооружились Сталиным и Путиным наш обзор
21:44 1671
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война
Жесткий торг за кулисами. А впереди жестокая война наша аналитика
16:05 5083
Правосудие дубинки
Правосудие дубинки закат демократии
20:25 2135
Индия–Иран–Армения против Пакистана–Турции–Азербайджана. Что дальше?
Индия–Иран–Армения против Пакистана–Турции–Азербайджана. Что дальше? наша аналитика
13:08 4894
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+
21:14 1688
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
21:08 1422
Трамп обещает решение по Украине в течение двух недель
Трамп обещает решение по Украине в течение двух недель
20:53 1763
Китай на Россию в Пакистане
Китай на Россию в Пакистане война миров
18:40 5065
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР
Немецкий самолет сел у Кремля, чтобы унизить СССР былое и думы
11:47 5757
Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского
Окончание войны: в Киеве пояснили заявление Зеленского обновлено 19:55
19:55 5705
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться