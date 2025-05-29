Зеленский срочно возвращается из Германии?

Как пишет Spiegel со ссылкой на источники в украинских силовых структурах, Зеленский отменил участие в церемонии вручения Международной премии Карла Великого в Ахене, где планировалось наградить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В прошлом году лауреатами премии стали сам Зеленский и народ Украины.

Причиной стало обострение ситуации в Сумской области на северо-востоке Украины, где российские войска, по данным украинской стороны, активизировали наступательные действия.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершил визит в Германию и вернулся в Киев, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По данным Der Spiegel, президент Украины принял решение вернуться сразу после завершения переговоров в Берлине, где он встретился с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер.

Согласно украинским источникам, на границе с Сумской областью сосредоточено до 50 тысяч российских военнослужащих. Власти Украины расценивают перемещения российских войск как возможную подготовку к масштабной операции в регионе.

Около 20:00 по местному времени самолет с президентом Украины вылетел из Берлина в Киев после более 11 часов пребывания в Германии.