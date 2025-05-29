В Анталье ранен глава Федерации муай-тай Азербайджана

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в Анталье, где проходит чемпионат мира по версии IFMA. В турнире участвуют 14 спортсменов из Азербайджана, а делегацию возглавляет сам Араз Мусаев.

Накануне один из представителей азербайджанской сборной вышел в полуфинал. Однако днем между Мусаевым и турецким спортсменом произошел конфликт. Стычку удалось быстро урегулировать усилиями организаторов, и соревнования продолжились.

Позже, во время обеденного перерыва, между Мусаевым и руководителем турецкой делегации вспыхнула новая ссора. Стороны вышли за пределы спорткомплекса, где спор перерос в физическое столкновение.

В результате Араз Мусаев получил ножевое ранение в спину. Его срочно доставили в больницу, где была проведена операция.

По последним данным, состояние Мусаева оценивается как стабильно тяжелое.