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США видят в биткойне стратегический актив будущего

00:40 142

Развитие индустрии криптовалют и интерес американцев к биткойну помогают доллару США, считает вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Он сказал, что цифровые деньги стали частью экономики, а уже в ближайшие десятилетия биткойн станет стратегически важным ресурсом для США.

«В нашей администрации мы понимаем весь потенциал индустрии цифровых активов — не просто инвестиции, не просто кратковременная технология, а символ и двигатель личной свободы для всех наших граждан», — сказал господин Вэнс на конференции Bitcoin 2025 (цитата по Decrypt). Также он назвал биткойн защитой от инфляции и плохих политиков.

В конце мая медиакомпания Trump Media and Technology Group объявила о планах создать биткойн-резерв. Для этого компания подписала соглашения примерно с 50 институциональными инвесторами о частном размещении ценных бумаг на сумму $2,5 млрд, часть которой и пойдет на формирование резерва.

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