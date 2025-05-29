США видят в биткойне стратегический актив будущего

Он сказал, что цифровые деньги стали частью экономики, а уже в ближайшие десятилетия биткойн станет стратегически важным ресурсом для США.

«В нашей администрации мы понимаем весь потенциал индустрии цифровых активов — не просто инвестиции, не просто кратковременная технология, а символ и двигатель личной свободы для всех наших граждан», — сказал господин Вэнс на конференции Bitcoin 2025 (цитата по Decrypt). Также он назвал биткойн защитой от инфляции и плохих политиков.

В конце мая медиакомпания Trump Media and Technology Group объявила о планах создать биткойн-резерв. Для этого компания подписала соглашения примерно с 50 институциональными инвесторами о частном размещении ценных бумаг на сумму $2,5 млрд, часть которой и пойдет на формирование резерва.