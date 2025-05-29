Израиль впервые применил лазерное оружие в бою

Министерство обороны Израиля сообщило об успешном боевом применении лазерных систем перехвата воздушных целей. По данным ведомства, в 2024 году лазерные комплексы ПВО активно использовались для отражения атак беспилотников и ракет, запускавшихся вооруженными формированиями ливанской группировки «Хезболла».

По информации Минобороны, в ходе операций были перехвачены десятки целей. Разработка лазерных систем велась Управлением по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Минобороны Израиля совместно с ВВС страны и оборонной компанией Rafael. Программу ускорили в связи с началом боевых действий в регионе — основной задачей стало создание «революционных систем перехвата».

В результате были собраны прототипы лазеров высокой мощности, которые прошли успешные полевые испытания. В министерстве отметили, что новые лазерные комплексы дополнят более мощную систему ПРО «Железный луч», поставки которой в израильскую армию ожидаются до конца 2025 года.