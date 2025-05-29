Коалиция дронов растет: Турция и Бельгия хотят вступить

На саммите «коалиции дронов» в среду министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к формату.

Об этом сообщило Министерство обороны Латвии, которая сопредседательствует в «коалиции дронов».

Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к «коалиции дронов», которая действует в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Министр отметил, что страны-участницы уже совместно внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок, которым управляет Великобритания — другая сопредседательница коалиции.

Этот фонд используется для централизованных закупок беспилотных технологий параллельно с национальными программами поддержки со стороны каждой страны-участницы.

Латвия, в свою очередь, заявила о намерении выделить 20 миллионов евро на закупку дронов в 2025 году, а также 10 миллионов евро на проекты промышленного сотрудничества между Латвией и Украиной.

С момента создания коалиции в феврале 2024 года ее участники предоставили Украине помощь на сумму 1,8 миллиарда евро. В 2025 году эта сумма, как ожидается, достигнет 2,75 миллиарда евро.

На сегодняшний день в «коалицию дронов» входят 18 государств. После согласования заявок Турции и Бельгии их станет 20.