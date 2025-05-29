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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Киев ждет «меморандум» от Москвы

01:44 202

Если Россия уже подготовила свой «меморандум» с предложениями по прекращению огня, она должна немедленно передать его Украине.

Об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой «меморандум» — после десяти дней размышлений и ударов по Украине — его можно сразу передать нам», — написал Сибига.

По его словам, Киев ожидает, что российская сторона не сорвет следующую встречу и передаст документ своевременно, как это было согласовано.

«Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты», — добавил глава МИД.

Спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий в своей публикации в X подчеркнул, что передача «меморандума» станет своеобразным «тестом для России».

«Это тест для России. Если они не просто тормозят процесс — пусть покажут свой «меморандум» уже сейчас. Украина поделилась своим видением», — отметил он.

Тихий также задался вопросом: если российский документ действительно готов и его элементы можно обсуждать, зачем его скрывать?

«Как встреча может быть результативной, если они принесут кота в мешке?» — добавил представитель МИД.

На переговорах в Стамбуле 16 мая стороны договорились изложить свои предложения по прекращению огня в письменной форме. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин заявил о готовности РФ представить соответствующий «меморандум».

Ранее Reuters сообщало, что российская сторона выдвинула предварительные условия прекращения войны в Украине. В то же время стало известно, что Россия предложила провести второй раунд переговоров в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

Сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что украинская сторона уже передала свой «меморандум» России. Теперь у Москвы есть как минимум четыре дня, чтобы ответить.

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