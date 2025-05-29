США закрывают «Голос Америки»: увольняют весь штат

Все штатные сотрудники «Голоса Америки», оставшиеся после первых сокращений, на этой неделе, как ожидается, получат уведомления об увольнении.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре источника.

В начале мая администрация президента США Дональда Трампа уже уволила почти 600 сотрудников агентства. Новая волна увольнений, по данным издания, затронет порядка 800 человек — фактически весь оставшийся штат.