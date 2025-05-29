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США закрывают «Голос Америки»: увольняют весь штат

01:57 225

Все штатные сотрудники «Голоса Америки», оставшиеся после первых сокращений, на этой неделе, как ожидается, получат уведомления об увольнении.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре источника.

В начале мая администрация президента США Дональда Трампа уже уволила почти 600 сотрудников агентства. Новая волна увольнений, по данным издания, затронет порядка 800 человек — фактически весь оставшийся штат.

Один из источников утверждает, что эти уведомления означают полное прекращение вещания. Агентство США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит «Голос Америки», а также Белый дом не ответили на запросы о комментариях.

Ранее, в марте, «Голос Америки» приостановил работу после распоряжения Трампа о масштабных сокращениях в семи федеральных агентствах, включая USAGM. Белый дом обвинил «Голос Америки» в распространении «радикальной пропаганды».

После этого, как заявили сотрудники, они начали получать первые уведомления об увольнениях. Медиаорганизация подала в суд, оспаривая решение о закрытии, однако суд отказался вмешиваться в действия администрации.

В середине мая Bloomberg сообщил, что администрация Трампа планирует продать здание штаб-квартиры «Голоса Америки» в Вашингтоне.

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