Студенты Кембриджа в защиту репрессированного Гарварда

Джабалия (Палестина). Голодные дети Газы
Кембридж (США). Студенты Гарвардского университета в митинге «Harvard Stand United» в поддержку иностранных студентов. Накануне власти США запретили Гарварду принимать иностранных абитуриентов
Сеул (Южная Корея). Сторонники кандидата в президенты Ким Мун Су из партии «Власть народа» накануне выборов
Турин (Италия). Акция протеста таксистов
Тель-Авив (Израиль). Семьи заложников блокируют дорогу во время акции протеста
Бали (Индонезия). Традиционный ритуал изгнания злых духов "Нгеребег"
Гаваи (США). Вулкан Килауэа