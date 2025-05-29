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Налет беспилотников на Москву: есть разрушения

08:20 2858

Российские власти и телеграм-каналы сообщают о падении обломков сбитого дрона на жилой дом на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы.

«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной информации, нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб», — написал в телеграме мэр Москвы Сергей Собянин, который ранее сообщал об отражении атаки трех дронов на город.

Телеграм-канал Baza сообщает, что речь идет о жилом комплексе «Миракс парк» неподалеку от станции метро «Юго-Западная». По данным местных жителей, в некоторых квартирах обломки повредили остекление. Пострадавших, по их данным, нет.

Россияские СМИ сообщают, что поврежден фасад дома на уровне нескольких этажей.

Рядом с этим местом находится военная академия российского Генштаба.

О звуках взрывов в ночь на 29 мая также сообщили жители подмосковных Одинцово и Апрелевки.

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