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Нефть ускорила рост

10:07 74

Котировки нефти быстро растут утром в четверг, 29 мая, после существенного роста за предыдущую сессию, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле.

К 9:15 по Баку июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,91 (1,4%), до $65,81 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,81 (1,26%), до $64,90 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,94 (1,52%), до $62,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,95 (1,56%), до $61,84 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,35 или 2,03% - до $67,78.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

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