Суд заставил Трампа вернуть деньги

Администрация США может оказаться обязанной вернуть средства, собранные за счет введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, после блокировки их реализации федеральным судом США по делам международной торговли. Об этом сообщила газета Politico.
По ее информации, «решение суда означает, что администрации, возможно, придется вернуть уже собранные пошлины». «Любой, кто должен был к настоящему моменту оплатить пошлины, сможет получить деньги обратно», - рассказал изданию профессор права университета Джорджа Мейсона Илья Сомин.
Суд постановил, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA).
Бывший во время первого президентского срока Трампа сотрудником Минторга США Назак Никазтар считает, что глава Белого дома может попытаться вновь ввести пошлины, руководствуясь другими американскими законами. Сомин полагает, что у президента США не будет возможности использовать другие президентские полномочия для реализации такой же масштабной тарифной программы. «Я не думаю, что они смогут ввести что-то настолько масштабное, руководствуясь другим законом. Причина, по которой они хотели использовать IEEPA, в первую очередь заключается в том, что они думали, что он даст им такие широкие и масштабные полномочия, которыми они бы не могли заручиться иначе», - сказал он.
*** 10:07
Федеральный торговый суд США запретил пошлины президента Дональда Трампа в связи с превышением полномочий. Об этом сообщает Assosiated Press.
Решение коллегии из трех судей Международного торгового суда в Нью-Йорке было вынесено после нескольких судебных исков, в которых утверждалось, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос.
В решении отмечается, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими странами, которые не отменяются чрезвычайными полномочиями президента по защите экономики США. «Суд не рассматривает целесообразность или вероятную эффективность использования президентом тарифов как рычага влияния. Такое использование недопустимо не потому, что оно неразумно или неэффективно, а потому, что [федеральный закон] этого не позволяет», - заявила коллегия из трех судей.
Суд дал администрации США 10 дней на выполнение своего распоряжения. Администрация уже подала апелляцию и поставила под сомнение полномочия суда.
Как сообщает CNN, решение суда не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадают под действие раздела 232 Закона о расширении торговли.
2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении новых пошлин США. Он назвал свой указ историческим и заверил, что пошлины вернут «золотой век». После Трамп неоднократно менял свои решения относительно размера пошлин. Так, в отношении Китая он ввел самые большие пошлины - совокупная ставка составляла 145%. Также Трамп согласился отложить пошлины в отношении ЕС до 9 июля, хотя перед этим заявлял, что рекомендует ввести 50%-ные пошлины для Евросоюза с 1 июня, поскольку разочарован тем, что переговоры с ЕС продвигаются недостаточно быстро.