Суд заставил Трампа вернуть деньги

Администрация США может оказаться обязанной вернуть средства, собранные за счет введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, после блокировки их реализации федеральным судом США по делам международной торговли. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, «решение суда означает, что администрации, возможно, придется вернуть уже собранные пошлины». «Любой, кто должен был к настоящему моменту оплатить пошлины, сможет получить деньги обратно», - рассказал изданию профессор права университета Джорджа Мейсона Илья Сомин.

Суд постановил, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA).

Бывший во время первого президентского срока Трампа сотрудником Минторга США Назак Никазтар считает, что глава Белого дома может попытаться вновь ввести пошлины, руководствуясь другими американскими законами. Сомин полагает, что у президента США не будет возможности использовать другие президентские полномочия для реализации такой же масштабной тарифной программы. «Я не думаю, что они смогут ввести что-то настолько масштабное, руководствуясь другим законом. Причина, по которой они хотели использовать IEEPA, в первую очередь заключается в том, что они думали, что он даст им такие широкие и масштабные полномочия, которыми они бы не могли заручиться иначе», - сказал он.