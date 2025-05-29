В Южной Корее разбился военный самолет: есть жертвы

По меньшей мере три человека, находившихся на борту патрульного самолета ВМС Южной Кореи P-3 Orion, погибли, сообщило агентство Yonhap.
Всего на борту военного самолета находились четыре человека. По информации агентства, ВМС Республики Корея устанавливают причины крушения.
Самолет взлетел с авиабазы в городе Пхохане около 13:43 по местному времени (08:43 по бакинскому). Очевидцы заметили дым на холме, который находится в окрестностях базы, уже около 13:50. На место направлены пожарные службы.
* * * 10:31
Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Южной Корее, сообщает агентство Yonhap.
«Самолет военно-морских сил разбился на горе в юго-восточном городе Пхохане», - сообщает агентство.
На борту было четыре человека, об их судьбе ничего неизвестно.
Сначала сообщалось, что разбился небольшой гражданский самолет. Инцидент произошел около 13:52 по местному времени.
May 29, 2025