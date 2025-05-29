В Южной Корее разбился военный самолет: есть жертвы

Самолет взлетел с авиабазы в городе Пхохане около 13:43 по местному времени (08:43 по бакинскому). Очевидцы заметили дым на холме, который находится в окрестностях базы, уже около 13:50. На место направлены пожарные службы.

Всего на борту военного самолета находились четыре человека. По информации агентства, ВМС Республики Корея устанавливают причины крушения.

По меньшей мере три человека, находившихся на борту патрульного самолета ВМС Южной Кореи P-3 Orion, погибли, сообщило агентство Yonhap.

* * * 10:31

Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Южной Корее, сообщает агентство Yonhap.

«Самолет военно-морских сил разбился на горе в юго-восточном городе Пхохане», - сообщает агентство.

На борту было четыре человека, об их судьбе ничего неизвестно.

Сначала сообщалось, что разбился небольшой гражданский самолет. Инцидент произошел около 13:52 по местному времени.