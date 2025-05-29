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Ленкоранская учительница ударила ученика

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10:23 1420

В социальных сетях публикуют видеозапись, на которой преподаватель применяет насилие к малолетнему ученику на подготовительных курсах Kaspi kids в Ленкорани.

На кадрах видно, как учитель резко поднимает ребенка с места и затем бьет его по голове бутылкой с водой. В результате инцидента ребенок получил травму головы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Ленкоранского регионального управления МВД, в настоящее время проводится расследование по данному делу.

Заявления и объяснения сторон получены, несовершеннолетний прошел судебно-медицинскую экспертизу. Обеспечивается принятие мер в соответствии с законом.

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