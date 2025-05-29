Китай разгневан решением Америки

Китайские власти выразили «решительный протест» и сделали «серьезное представление» правительству США в связи с ожидаемым отзывом виз у некоторых студентов из КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Китайская сторона выражает решительный протест и уже сделала по этому поводу серьезное представление Соединенным Штатам», - сообщила Нин на брифинге.

Китайский дипломат заявила, что США действуют из идеологических соображений и под предлогом, что подобными мерами они обеспечат национальную безопасность. По ее словам, меры Вашингтона по аннулированию виз китайским студентам «безосновательны, серьезно ущемляют их законные права и интересы».

Мао Нин отметила, что тем самым Вашингтон препятствует нормальному культурно-гуманитарному сотрудничеству между двумя странами: «Такая политическая дискриминация со стороны Соединенных Штатов разоблачает ложь о так называемой свободе и открытости, которую США всегда проповедовали, что еще больше ухудшает их международный имидж и репутацию».