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Китай разгневан решением Америки

обновлено 12:04
12:04 883

Китайские власти выразили «решительный протест» и сделали «серьезное представление» правительству США в связи с ожидаемым отзывом виз у некоторых студентов из КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Китайская сторона выражает решительный протест и уже сделала по этому поводу серьезное представление Соединенным Штатам», - сообщила Нин на брифинге.

Китайский дипломат заявила, что США действуют из идеологических соображений и под предлогом, что подобными мерами они обеспечат национальную безопасность. По ее словам, меры Вашингтона по аннулированию виз китайским студентам «безосновательны, серьезно ущемляют их законные права и интересы».

Мао Нин отметила, что тем самым Вашингтон препятствует нормальному культурно-гуманитарному сотрудничеству между двумя странами: «Такая политическая дискриминация со стороны Соединенных Штатов разоблачает ложь о так называемой свободе и открытости, которую США всегда проповедовали, что еще больше ухудшает их международный имидж и репутацию».

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин

* * * 10:36

США начнут аннулировать визы студентов из КНР. Об этом госсекретарь США Марко Рубио написал в соцсети Х.

Он подчеркнул, что мера коснется в том числе тех, кто имеет связи с Коммунистической партией Китая или учится в важных областях.

Точных причин или условий, по которым будут отзываться визы, госсекретарь не назвал.

22 мая Белый дом аннулировал аккредитацию Гарвардского университета по программе обмена и запретил зачислять иностранных студентов. Администрация президента сочла, что университет создает небезопасную среду в кампусе.

Позже федеральный суд США запретил администрации президента США блокировать прием иностранных студентов, так как это стирает «четверть студенческого состава Гарварда».

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