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США и Европа предупредили Путина

11:00 1139

Президент России Владимир Путин должен быть готов к тому, что «будут приняты меры» со стороны США и Европы, если он не согласится сесть за стол переговоров. О таком заявлении госсекретаря Марко Рубио сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после их встречи, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Издание сообщило, что глава МИД Германии совершил свой первый визит в США, где встретился с госсекретарем Рубио. Эта поездка Вадефуля имела также целью подготовку визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон.

Помимо прочего, темой переговоров Вадефуля и Рубио было окончание войны в Украине. Немецкий министр рассказал, что «существует согласие относительно немедленного прекращения огня», и Украина готова к этому, но Россия не соглашается.

«Именно поэтому мы сегодня договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец смог сесть за стол переговоров», - сообщил Вадефуль.

Он процитировал слова Рубио, сказанные с ним в разговоре, о том, «что будут приняты меры, если Путин будет продолжать отказываться», и российский президент «должен быть к этому готов».

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