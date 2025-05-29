Первый форум ректоров вузов Азербайджана и Узбекистана

В целях реализации задач, предусмотренных на XIII заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, а также расширения связей в сферах науки и высшего образования 28-29 мая в городе Андижане состоялся Первый форум ректоров на тему «Азербайджан-Узбекистан: приоритетные направления развития сотрудничества в сфере высшего образования».

Согласно сообщению Министерства науки и образования, мероприятие было организовано в рамках визита делегации во главе с заместителем министра науки и образования Азербайджана Идрисом Исаевым в Узбекистан. В форуме приняли участие руководители высших учебных заведений обеих стран.

Выступая на открытии форума, первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахрух Далиев и заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев подчеркнули развитие сотрудничества в сфере науки и высшего образования между двумя странами, заявили, что форум будет способствовать расширению межвузовских партнерских связей и продвижению совместных проектов.