Арабы приедут создавать Палестину

Как сообщает палестинская газета «Аль-Кудс», в ближайшее воскресенье в Рамаллу должны прибыть министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Катара, Бахрейна и Омана, чтобы встретиться с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Это редкое событие, поскольку арабские министры иностранных дел крайне редко встречаются с Аббасом в Рамалле. Любой визит высокопоставленных официальных лиц в ПА требует одобрения со стороны Израиля.

Согласно сообщению, визит рассматривается как часть подготовки к конференции, которая состоится в следующем месяце в США под эгидой Франции и Саудовской Аравии.

Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы вновь продвигать идею урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств и возможное признание палестинского государства рядом стран.