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Прорыв в переговорах: США и Иран близки к ядерной сделке

11:17 385

США и Иран близки к заключению временного ядерного соглашения, которое может быть подписано на следующем этапе переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом дипломатических обсуждений.

По данным телеканала, представители администрации США и другие участники переговоров рассчитывают, что промежуточное соглашение заложит основу для дальнейших обсуждений и позволит выработать четкие критерии для его выполнения.

Согласно информации, в рамках переговоров рассматривается возможность создания международного консорциума с участием стран Ближнего Востока и под эгидой ООН по надзору за атомной энергетикой. Этот механизм будет отвечать за обогащение урана для Ирана, обеспечивая международный контроль над его ядерной программой. Тем не менее источники подчеркивают, что окончательные договоренности пока не достигнуты.

CNN пишет, что обсуждаемое соглашение имеет ограниченный характер и не затрагивает программу Тегерана по разработке баллистических ракет.

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