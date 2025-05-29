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Институт образования Азербайджана прислушался к народу

Ульвия Худиева
11:18 747

Министерство науки и образования пересмотрело недавно принятое решение о правилах приема в лицеи и гимназии.

До этого за считанные дни до проведения вступительных экзаменов было объявлено, что учащиеся 4-х и 5-х классов не смогут участвовать в тестировании. Прием планировалось осуществлять только с 6-го класса. Это вызвало волну возмущения среди родителей. Многие из них через социальные сети высказывали недовольство, подчеркивая, что их дети готовились к экзаменам с начала учебного года, посещали дополнительные занятия и репетиторов. По их словам, подготовка одного ребенка обошлась семье в среднем в 1500–2000 манатов.

Эксперты в сфере образования также раскритиковали данное решение, отметив, что такие изменения должны приниматься в начале учебного года. В течение всего года регулярно проводились пробные экзамены стоимостью по 12 манатов на каждого ученика. Возник логичный вопрос: какова была цель этих экзаменов, если прием для учащихся 4-х и 5-х классов отменяется?

В ответ на многочисленные жалобы 29 мая Институт образования выступил с официальным заявлением. В нем сообщается, что с учетом высокого интереса учащихся к обучению в лицеях и гимназиях, а также в связи с их подготовкой на протяжении всего учебного года, исключительно на 2025–2026 учебный год прием будет организован также для учащихся, переходящих в 5-й, 6-й и 8-й классы. Таким образом, в централизованном вступительном экзамене смогут принять участие учащиеся, которые в следующем учебном году будут обучаться в 5-м, 6-м и 8-м классах.

Начиная с 2026–2027 учебного года прием в лицеи и гимназии будет осуществляться только для учащихся, переходящих в 7-й класс.

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