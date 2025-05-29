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Фидан заявил, что встреча с Путиным была «очень полезной»

11:18 393

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал «очень теплой» и «полезной» встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках его визита в Москву 26-27 мая.

«Встреча [с президентом РФ], откровенно говоря, прошла в очень теплой атмосфере. В основном мы говорили о переговорах по Украине. …У нас, как Турции, были определенные оценки после прошедших переговоров в Стамбуле [16 мая], я озвучил их, получил реакцию на них, надеюсь, это будет способствовать продуктивности моего визита в Киев», - сказал Фидан газете Milliyet.

«Такие контакты и возможность искреннего обсуждения на них очень важны, если вы действительно хотите что-то сделать. В этом отношении я нашел встречу очень полезной», - отметил глава МИД Турции.

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