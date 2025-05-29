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Казахстан будет производить боеприпасы стандарта НАТО

11:39 317

Казахстан приступил к строительству нового завода по производству артиллерийских боеприпасов в сотрудничестве с партнером из Сингапура, сообщает Defence blog.

Предприятие будет выпускать снаряды как советского образца (122 мм и 152 мм), которые по-прежнему широко используются в Центральной Азии, так и стандарта НАТО (155 мм). Это позволит обеспечить потребности армии и экспортные поставки, привлекая самых разных клиентов.

Данный шаг предпринят в целях укрепления оборонной промышленности страны и снижения зависимости от импорта вооружений, особенно в условиях растущей нестабильности в регионе и изменения глобальных цепочек поставок.

Завод строится на территории одного из национальных индустриальных парков Казахстана, однако точное местоположение пока не разглашается.

В декабре 2024 года сингапурская ST Engineering заключила стратегическое партнерство с Kazakhstan Paramount Engineering (KPE) для производства новой многоцелевой бронированной машины-амфибии 8×8, созданной на базе боевой машины пехоты Terrex и предназначенной для работы в условиях открытой воды.

Выпуск начался в апреле 2025 года на заводе KPE в Казахстане мощностью 500 единиц бронетехники в год. Сообщалось, что машина может оснащаться боевыми модулями различного калибра от 7,62 мм до 105 мм и подходит для борьбы с воздушными угрозами, включая беспилотники.

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