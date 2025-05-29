Россия ударила авиабомбами по Украине: есть погибший

В ночь на 29 мая российские войска атаковали Украину 90 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов – 56 дронов удалось обезвредить, в то же время зафиксировано попадание в 9 локациях. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

«По состоянию на 9:30 (10:30 по Баку) противовоздушной обороной обезврежено 56 российских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере Украины. 10 – сбиты огневыми средствами поражения, 46 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях», - отмечается в сообщении.

Глава Запорожского ОВА Иван Федоров заявил, что российские войска атаковали управляемыми авиабомбами Пологовский район Запорожской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Также сообщается о взрывах в Николаевской области на юге Украины. Об этом пишет издание «Страна». В настоящее время воздушная тревога действует в шести регионах страны, включая Николаевскую область.