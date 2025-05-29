USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Россия ударила авиабомбами по Украине: есть погибший

11:41 377

В ночь на 29 мая российские войска атаковали Украину 90 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов – 56 дронов удалось обезвредить, в то же время зафиксировано попадание в 9 локациях. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

«По состоянию на 9:30 (10:30 по Баку) противовоздушной обороной обезврежено 56 российских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере Украины. 10 – сбиты огневыми средствами поражения, 46 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях», - отмечается в сообщении.

Глава Запорожского ОВА Иван Федоров заявил, что российские войска атаковали управляемыми авиабомбами Пологовский район Запорожской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Также сообщается о взрывах в Николаевской области на юге Украины. Об этом пишет издание «Страна». В настоящее время воздушная тревога действует в шести регионах страны, включая Николаевскую область.

Американский сенатор у Алиева
Американский сенатор у Алиева
12:06 240
Россия собрала войска и готовится к удару
Россия собрала войска и готовится к удару
11:54 464
Институт образования Азербайджана прислушался к народу
Институт образования Азербайджана прислушался к народу
11:18 749
Минобороны Азербайджана опровергает
Минобороны Азербайджана опровергает
11:47 503
Суд заставил Трампа вернуть деньги
Суд заставил Трампа вернуть деньги обновлено 11:27
11:27 1763
Налет беспилотников на Москву: есть разрушения
Налет беспилотников на Москву: есть разрушения видео; обновлено 10:23
10:23 5467
Кочарян и Саргсян вооружились Сталиным и Путиным
Кочарян и Саргсян вооружились Сталиным и Путиным наш обзор; все еще актуально
28 мая 2025, 21:44 6118
Российские агенты хотели захватить власть в Эстонии
Российские агенты хотели захватить власть в Эстонии
10:48 1278
Не захлебнулся. Кипит протест
Не захлебнулся. Кипит протест что происходит в Тбилиси?
02:42 8512
Правосудие дубинки
Правосудие дубинки закат демократии; все еще актуально
28 мая 2025, 20:25 4898
В Южной Корее разбился военный самолет: есть жертвы
В Южной Корее разбился военный самолет: есть жертвы добавлено фото и видео; обновлено 11:30
11:30 1024

ЭТО ВАЖНО

Американский сенатор у Алиева
Американский сенатор у Алиева
12:06 240
Россия собрала войска и готовится к удару
Россия собрала войска и готовится к удару
11:54 464
Институт образования Азербайджана прислушался к народу
Институт образования Азербайджана прислушался к народу
11:18 749
Минобороны Азербайджана опровергает
Минобороны Азербайджана опровергает
11:47 503
Суд заставил Трампа вернуть деньги
Суд заставил Трампа вернуть деньги обновлено 11:27
11:27 1763
Налет беспилотников на Москву: есть разрушения
Налет беспилотников на Москву: есть разрушения видео; обновлено 10:23
10:23 5467
Кочарян и Саргсян вооружились Сталиным и Путиным
Кочарян и Саргсян вооружились Сталиным и Путиным наш обзор; все еще актуально
28 мая 2025, 21:44 6118
Российские агенты хотели захватить власть в Эстонии
Российские агенты хотели захватить власть в Эстонии
10:48 1278
Не захлебнулся. Кипит протест
Не захлебнулся. Кипит протест что происходит в Тбилиси?
02:42 8512
Правосудие дубинки
Правосудие дубинки закат демократии; все еще актуально
28 мая 2025, 20:25 4898
В Южной Корее разбился военный самолет: есть жертвы
В Южной Корее разбился военный самолет: есть жертвы добавлено фото и видео; обновлено 11:30
11:30 1024
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться