Минобороны Азербайджана опровергает

Информация, распространенная Министерством обороны Армении о якобы открытии огня подразделениями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хазнавар с 01:00 до 01:15 29 мая и повреждении жилого здания, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности, заявили в азербайджанском оборонном ведомстве.

«Противоположная сторона, распространяя подобные целенаправленные дезинформационные и ложные сведения, пытается сформировать ошибочное мнение в международном сообществе и создать почву для своих очередных провокаций.

Заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам», - говорится в заявлении.