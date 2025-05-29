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Нефтефонд Азербайджана вложился в иностранный газопровод

Отдел экономики
11:51 341

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР/SOFAZ) и базирующаяся в Абу-Даби международная управляющая компания альтернативными инвестициями Lunate Capital объявили 29 мая о совершении сделки по вложению 50 миллионов долларов в компанию ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (AGPA).

Инвестиции были осуществлены через специализированный инфраструктурный фонд под управлением Lunate и стали частью долгосрочной стратегии ГНФАР по диверсификации активов и усилению экономического взаимодействия с регионами Персидского залива.

Сделка направлена на расширение участия Фонда в устойчивых инфраструктурных активах с прогнозируемым денежным потоком. AGPA владеет правами на эксплуатацию одной из ключевых газотранспортных систем Объединенных Арабских Эмиратов, играющих стратегическую роль в национальной энергетической экосистеме. Данная инфраструктура, охватывающая 982 километра, включает в себя тридцать восемь трубопроводов: 12 для коммерческих поставок, 15 — для внутрисистемной перекачки, и 11 — для транспортировки сжиженного природного газа.

Сеть функционирует на основании долгосрочного соглашения с национальной нефтегазовой компанией ADNOC, обеспечивающего высокую степень предсказуемости доходов за счет контрактных обязательств по объемам прокачки. Это снижает риски, связанные с колебаниями цен на глобальных энергетических рынках, и делает актив особенно привлекательным для институциональных инвесторов, ориентированных на устойчивую доходность и защиту капитала.

Вот как прокомментировал сделку директор по инвестициям ГНФАР Фархад Зейналов: «AGPA представляет собой высококачественный инфраструктурный актив с устойчивой операционной базой, стабильными денежными потоками и стратегической значимостью. Мы рады сотрудничеству с Lunate и рассматриваем эту сделку как важный шаг в расширении нашего инвестиционного присутствия в регионе GCC и в реализации долгосрочной стратегии формирования сбалансированного и устойчивого портфеля».

«Мы рады предоставить ГНФАР доступ к ключевому элементу энергетической инфраструктуры ОАЭ — газопроводам ADNOC, — добавил старший партнёр Lunate Надир Кадир. — Этот актив обеспечивает привлекательную доходность с поправкой на риск и подчёркивает нашу способность формировать индивидуализированные инвестиционные решения с доступом к уникальным возможностям в ОАЭ и на международных рынках».

Инвестиция в AGPA логично дополняет уже имеющийся у ГНФАР опыт участия в международных энергетических проектах. Ранее Фонд выступил ключевым инвестором Южного газового коридора (ЮГК), обеспечивающего поставки в Европу каспийского природного газа через Грузию и Турцию. По предварительным оценкам, в 2025 году ГНФАР может получить от участия в ЮГК дивиденды в размере более 233 миллионов долларов.

Напомним, что основанный в декабре 1999 года Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики управляет активами на сумму свыше 60 миллиардов долларов. Основной задачей Фонда является аккумулирование и эффективное управление доходами Азербайджана от реализации международных нефтегазовых соглашений с тем, чтобы обеспечить долгосрочную макроэкономическую стабильность, межпоколенческое равенство и устойчивое развитие.

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