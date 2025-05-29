Россия собрала войска и готовится к удару

На Сумском направлении, на территории Курской области, армия РФ накопила достаточно сил для того, чтобы попытаться атаковать Украину. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

«Россия действительно имеет достаточно большое количество сил и средств по личному составу и по технике в пределах Курской области», - сказал Демченко.

По его словам, накопление сил россиян начались еще, когда он готовился оттеснить подразделения ВСУ с Курщины. Периодически наблюдается изменение количества в рядах россиян в живой силе и вооружении.

«У россиян там достаточно сил для того, чтобы осуществлять действие и в отношении украинской границы, чтобы создать собственно попытку атаки по территории Украины», - констатировал Демченко.

Он также добавил, что не уменьшается активность российских диверсионных групп. Наиболее активны они в пределах Сумской области, также разоблачались попытки мероприятий российских диверсантов на Харьковщине.

Что касается границы с Беларусью, то, по данным Демченко, по состоянию на утро 29 мая не наблюдается каких-либо событий, которые бы влияли на безопасность Украины. В то же время он считает, что напряжение значительно возрастет осенью, когда на территории Беларуси развернутся учения «Запад-2025».

«Это направление остается угрожающим. Угроза начнет расти особенно, когда начнется активная фаза совместных учений, которые анонсировали Беларусь и Россия. Эта активная фаза приходится на сентябрь. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций», - заключил он.