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Американский сенатор у Алиева

12:06 250

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Комитета по международным делам Сената США, сенатора от штата Монтана Стива Дейнса, сообщает официальный сайт главы государства.

О визите Дейнса сообщало посольство США в Баку в соцсети Х. В информации отмечалось, что в Баку сенатор встретится с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.

«Во время этих встреч стороны обсудят экономическое сотрудничество между США и Азербайджаном, а также вопросы мира и безопасности в регионе», - говорилось в сообщении.

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