Американский сенатор у Алиева

О визите Дейнса сообщало посольство США в Баку в соцсети Х. В информации отмечалось, что в Баку сенатор встретится с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.

«Во время этих встреч стороны обсудят экономическое сотрудничество между США и Азербайджаном, а также вопросы мира и безопасности в регионе», - говорилось в сообщении.